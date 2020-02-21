الصين تعلن ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» بين الأجانب إلى 29 شخصا

(المستقلة)- ممدوح بليغ/ أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة ارتفاع حالات الاصابة المؤكدة بين الأجانب داخل البلاد بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) الى 29 شخصا.

وقال نائب الامين العام لمجلس الدولة الصيني «مجلس الوزراء» دينغ شيانغ يانغ في بيان انه تم تأكيد إصابة 29 أجنبيا بفيروس «كورونا المستجد كوفيد -19» من بينها حالتا وفاة لمواطن أمريكي وآخر ياباني فيما تماثل للشفاء 18 شخصا وخرجوا من المستشفيات في حين لايزال تسعة آخرون يتلقون العلاج في الحجر الصحي، بحسب وكالة أنباء الكويت «كونا».

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وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس الى 2239 حالة وفاة وتسجيل 75567 حالة اصابة مؤكدة في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء الصين.