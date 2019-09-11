الصين تعفي بعض المنتجات الأميركية من الرسوم الكمركية

(المستقلة).. نشرت الصين، الأربعاء، قائمة من المنتجات الأميركية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الكمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي، قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة بين البلدين في تشرين الاوب/أكتوبر.

ويخوض البلدان حربا تجارية متصاعدة منذ عام 2018، قاما خلالها بتبادل رسوم كمركية مشددة على الكثير من المبادلات التجارية السنوية.

وتدخل الإعفاءات المعلنة حيز التنفيذ في 17 ايلول/سبتمبر طيلة عام، وتشمل 16 فئة من المنتجات تتراوح من مبيدات الحشرات إلى الزيوت والشحوم، مرورا بمنتجات من ثمار البحر وأدوية، وفق ما أوضحت لجنة التعرفات الجمركية في الحكومة الصينية.

وهذه أول مرة تنشر فيها الصين مثل هذه القائمة منذ أن فرضت، العام الماضي، رسوما كمركية بنسبة 25 بالمئة، على مجموعة من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وستبقى الرسوم المشددة مفروضة على منتجات أساسية مثل الصويا ولحوم الخنزير.

لكن الحكومة أوضحت، الأربعاء، أنه قد يتم إصدار قوائم أخرى من المنتجات المعفية من التعرفات “في الوقت المناسب” وبعد دراسة المسألة.

وبالرغم من التوتر بين البلدين، تؤكد الصين والولايات المتحدة أن الحوار مستمر بينهما. ويلتقي مفاوضون من الطرفين في مطلع تشرين الاول/أكتوبر في واشنطن.