الصين تطلق مسبار غير مأهول إلى كوكب المريخ

أعلنت الصين، صباح اليوم الخميس، عن إطلاق مسبار غير مأهول إلى كوكب المريخ، وذلك في أول مهمة مستقلة لها لزيارة كوكب آخر بعد القمر.

وذكرت وكالة “فرانس 24” نقلا عن وسائل إعلام صينية أن الصاروخ الذي تم إطلاقه هو من طراز “لونغ مارش 5 واي 4” ويحمل مسبارا خاصا إلى المريخ لأهداف علمية واستكشافية وبحثية.

Just now, China's first Mars probe, Tianwen-1, was launched from Wenchang space launch site in Hainan.

Congratulations on China's another step in space exploration!#Mars2020 pic.twitter.com/Olc5yT2gvU

