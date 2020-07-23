الصين تطلق مسبار غير مأهول إلى كوكب المريخ

أعلنت الصين، صباح اليوم الخميس، عن إطلاق مسبار غير مأهول إلى كوكب المريخ، وذلك في أول مهمة مستقلة لها لزيارة كوكب آخر بعد القمر.

وذكرت وكالة “فرانس 24” نقلا عن وسائل إعلام صينية أن الصاروخ الذي تم إطلاقه هو من طراز “لونغ مارش 5 واي 4” ويحمل مسبارا خاصا إلى المريخ لأهداف علمية واستكشافية وبحثية.

وأضافت الوكالة أن الصاروخ تم إطلاقه من مدينة وينتشانغ بإقليم هاينان الواقعة جنوبي البلاد.

وتحاول الصين تصدر المشهد في الفضاء واستعراض قدراتها ومطامحها التكنولوجية وإثبات استقلاليتها عن الآخرين بهذا المجال الجديد لها.

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