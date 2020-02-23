الصين تزف نبأ ساراً بشأن المتعافين والمصابين من فيروس كورونا

(المستقلة)… أفادت وكالة “شينخوا” الصينية بأن العدد اليومي من المتعافين الجدد من فيروس كورونا الجديد تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة ، وذلك لليوم الخامس على التوالي، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن يوم السبت شهد خروج 2230 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وهو ما يزيد بفارق كبير عن عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في ذات اليوم، والذي بلغ 648 حالة، بحسب أرقام صادرة عن اللجنة.

وخرج ما إجماليه 22888 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد من المستشفيات بعد تعافيهم وذلك حتى نهاية يوم السبت، وفقا لما ذكرت اللجنة.

يذكر أن يوم السبت مثل اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة في الصين أقل من ألف حالة.

وتجاوز عدد المتعافين الجدد من فيروس كورونا الجديد في كل من مقاطعة هوبي وحاضرتها مدينة ووهان، عدد الاصابات الجديدة يوم السبت، وفقا للأرقام. (النهاية)