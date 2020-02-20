الصين تدرج رسميا عقاقير في قائمة أدوية فيروس كورونا

المستقلة/ نشرت وزارة الصحة الصينية نسخة أولية جديدة من البرنامج الوطني لتشخيص وعلاج فيروس كورونا COVID-2019. وتشمل قائمة الأدوية الموصى بها للعلاج Arbidol المضاد للفيروسات.

تشير الوثيقة إلى أنه تمت إضافة “Chloroquine Phosphate” و “Arbidol” في قائمة العقاقير، كما يوصى أيضًا بتناول “Ribavirin” مع “Interferon” أو “Lopinavir / Ritonavir”.

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وفي الوقت نفسه، قال كبير أطباء الصحة السابق، وأكاديمي الأكاديمية الروسية للعلوم، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما للتربية والعلوم غينادي أونيشينكو إن Arbidol غير مدرج في قائمة 30 عقارًا يعمل ضد فيروس كورونا، بحسب وكالات روسية.

وقال أونيشينكو: “نشر زملائي من الصين قائمة بتلك الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، وهناك 30 منها، في رأيهم، تعطي تأثيرًا عند استخدامها لعلاج هذه العدوى. من بينها، “Arbidol” ، لكنه ليس كذلك. إن “Arbidol” لا يستخدم عمليا كدواء علاجي في ممارستنا، بل يستخدم كعلاج وقائي لأنفلونزا ، وليس هناك دليل على أن استخدامه لمرض السارس وهذه العدوى التنفسية الحادة فعال”.

ويعتقد أونيشينكو أن هناك من يحاول الاستفادة من هذا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا.

وأضافت أن عدد المصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.