الصين تختبر لقاح مضاد لـ كورونا على 60 ألف شخص

أعلن مسؤول حكومي صيني، الثلاثاء، أن نحو 60 ألف شخص في عدة دول تلقوا لقاح تجريبي صيني ضد (كوفيد-19) كجزء من 4 تجارب إكلينيكية، مؤكداً أن أيا منهم لم تظهر لديه نتائج غير حميدة.

وتمكنت الصين التي سجلت ظهور فيروس كورونا المستجد في نهاية عام 2019، منذ ذلك الحين من القضاء فعليًا على الوباء، وهي من الدول التي تعد أبحاثها حول لقاح محتمل الأكثر تقدمًا.

وقال تيان باوجو، المسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين، للصحفيين إن “التجارب الإكلينيكية للمرحلة الثالثة للقاحات الصينية الأربعة تسجل تقدماً”.

وأضاف أن “حوالى 60 ألف متطوع تلقوا لقاحًا تجريبيًا” ضد (كوفيد-19) في إطار هذه التجارب و”لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة”.

والمرحلة الثالثة في التجارب هي الأخيرة قبل التقدم للحصول على الموافقة على اللقاح.

وتعمل عدة شركات صينية بينها سينوفاك وسينوفارم على إعداد لقاح ضد (كوفيد-19).

واتجهت الشركتان العملاقتان لإجراء اختبارات على لقاحاتها التجريبية في الخارج ولا سيما في البرازيل وإندونيسيا وتركيا.

وأضاف تيان أن “الظروف لم تعد مؤاتية لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب في الصين”، حيث يُسجل عدد قليل فقط من الإصابات الجديدة.

ولم يحصل أي لقاح في العالم بعد على موافقة لتوزيعه تجارياً على نطاق واسع، لكن السلطات الصينية أعطت الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ لبعض هذه اللقاحات.

فمنذ يوليو الماضي، أعطي لقاح لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يشغلون وظائف تعتبر أساسية في الموانئ والمستشفيات وغيرها من المناطق العالية الخطورة.

وتخطط الصين لتكون قادرة بحلول نهاية العام على إنتاج 610 ملايين جرعة سنويًا من العديد من لقاحات (كوفيد-19).

وسيتعين زيادة هذا الإنتاج السنوي إلى أكثر من مليار جرعة اعتبارًا من عام 2021.