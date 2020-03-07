الصين تتوجه لاستخدام الخلايا الجذعية لعلاج الكورونا

(المستقلة)..أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، التوجه لتوسيع استخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية في علاج المصابين بفايروس الكورونا.

وقال نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني شيوي نان بينغ في تصريح صحافي، إن ثمة توجها لتوسيع استخدام تكنولوجيا الخلايا الجذعية لمعالجة المرضى المصابين بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) وخاصة الإصابات الخطيرة.

وأضاف المسؤول الصيني أن أربعة مصابين بالفيروس كانوا في حالة صحية خطيرة وتلقوا علاج الخلايا الجذعية خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، مؤكدا انه سيتم توسيع نطاق التجارب السريرية لمعالجة المرضى باستخدام الخلايا الجذعية.

يذكر ان الخلايا الجذعية تستخدم في معالجة عدة أمراض معدية ومضاعفاتها حيث استخدمت سابقا في معالجة المرضى المصابين بانفلونزا الطيور وحققت نتائج جيدة.