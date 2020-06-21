الصين تبدء المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل لـ”كورونا”

(المستقلة)..كشف معهد علم الأحياء في الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، يوم الأحد، أن باحثين صينيين بدأوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس “كورونا” على البشر، وذلك في إطار مساعيهم لتقويم فعالية اللقاح وسلامته.

ودخل نحو عشرة لقاحات مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم في وقت تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها وأن ”العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة“.

غير أن أيا من هذه اللقاحات لم يدخل مرحلة الاختبارات الثالثة على نطاق واسع، وهي خطوة ضرورية للحصول على موافقة السلطات المعنية على طرحه للبيع.

وقال المعهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه بدأ يوم السبت المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح، وهو واحد من ستة لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر، وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالي 200 شخص منذ أيار.

وستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة وتواصل تقويم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة في الأصحاء من دون أي مشاكل.

وقد أصاب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في أواخر العام 2019 نحو 8.81 مليون شخص على مستوى العالم، وتسبب في وفاة أكثر من 460 ألفا.