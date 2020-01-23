كاظم الصيادي يهدد بأنقلاب برلماني شيعي

(المستقلة)..هدد النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي بانقلاب برلماني “شيعي” ، مؤكدا ان الشيعة بأمكانهم ادارة البلد بمفردهم.

وقال الصيادي في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”ان عدد النواب المكون الشيعي تكفي لادارة البلد لوحده.

واضاف ” سرقات المكونات الاخرى لا تعد ولا تحصى”، متهما تلك المكونات بأنها تمارس “سياسات عميلة ..على حساب العراق”.

تغريدة الصيادي جاءت على خلفية لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس اقليم كردستان ناجيرفان برزاني بالرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم امس في سويسرا على هامش منتدى دافوس المنعقد هناك.

واتهم الصيادي “بعض المكونات” بأنها “تريد بيعنا للامريكان”.

وختم تغريدته بالقول” نحن اول من وقف وتصدى وحمى الاعراض وهذا ليس منية منا”.