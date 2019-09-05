الصيادي يدعو إلى إعفاء رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بسبب “مخالفته للدستور”

(المستقلة) … دعا عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، اليوم الخميس، إلى إعفاء رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بسبب “مخالفته للدستور”.

وقال الصيادي في بيان مقتضب تلقت (المستقلة) نسخة منه: “أطالب بإعفاء رئيس الجمهورية وذلك لمخالفته الدستور في المادة ((٦١)) سادسا في فقرتي الحنث باليمين وانتهاك الدستور وكذلك مخالفة الدستور في المواد ١٤/١٦/٢٣”، داعياً الإدعاء العام إلى “أخذ دوره في محاسبة المخالفين”.

وكان الصيادي اتهم، الخميس (29 آب 2019)، رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”التجاوز” على القانون، مشيراً إلى تجريف أرض في بستان قرب منزل صالح في منطقة الجادرية “بالتعاون مع بعض عناصر الفوج الرئاسي”، فيما اعتبر أن هذه ليست الأرض الأولى التي يتم تجريفها “تحت أنظار الفوج الرئاسي”.