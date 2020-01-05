الصيادي : عادل عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم

المستقلة … اكد النائب كاظم الصيادي، الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، فيما دعا الكتل الى طرد كل من لا يحضر الجلسة.

وقال الصيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم لاهميتها بطلب منه”، مبينا ان “الحضور الكردي حتى اللحظة صفر والسني مخيب للامال وحتى الشيعي ليس بالمستوى المطلوب”.

واضاف انه “كان الاجدر بالقيادات السياسية التواجد في هذا اليوم المهم”، داعيا الكتل الى “طرد كل من لايحضر الجلسة لاهميتها”.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الاحد، جلسة استثنائية للتصويت على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق.