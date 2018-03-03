الصيادي : الموازنة سيتم تمريرها بـ”التوافق المصلحي والأغلبية الحزبية”

(المستقلة)… اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، السبت، أن الموازنة بشكلها الحالي سيتم تمريرها بـ”التوافق المصلحي والأغلبية الحزبية” وليس الأغلبية البرلمانية.

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان “جمعنا تواقيع 25 نائباً لتضمين فقرات بالموازنة تخلق متنفساً للشعب العراقي لأننا نعتقد أن الموازنة بشكلها الحالي ستمرر بالتوافق المصلحي والأغلبية الحزبية وليس الاغلبية البرلمانية”.

وصوت مجلس النواب، أمس الأول الخميس، على 12 مادة من مشروع قانون الموازنة، وسط مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة. (النهاية)