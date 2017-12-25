الصور الأولى لكلوي كارداشيان بعد إعلان حملها وهي تتجول في لوس أنجلوس

(المستقلة) …. رصدت عدسات الكاميرات أول صور لنجمة تليفزيون الواقع كلوي كارداشيان الأخت الوسطى في عائلة كارداشيان، بعد إعلان حملها، وتم التقاط الصور لها وهي تتجول في لوس أنجلوس. وكانت كلوى أكدت مؤخرًا، نبأ حملها في طفلها الأول من صديقها تريستان تومسون وأشادت كلوي 33 عاما بحبيبها، وقالت إن “طفلها الأول سوف يكون بمثابة تحقيق أكبر أحلامها”.

يذكر أن تومسون لديه طفل من صديقته السابقة جوردون كريج، وكانت وسائل أعلام أمريكية قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي أن كلوي حامل في طفلها الأول، ولكن لم يتم تأكيد الخبر من جانب كلوي أو تومسون وكانت كلوي متزوجة من لاعب كرة السلة لامار أودوم وانفصلا عام 2013.