الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يمنح الادرن قرض بقيمة 100 مليون $

المستقلة /- وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اتفاقية قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ لتمويل ودعم برامج الحكومة الأردنية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على القطاع الخاص بالمملكة.

واشارت وزارة التخطيط الاردنية في بيان صحفي، إلى أن هذه الاتفاقية تاتي في إطار سعي الحكومة الاردنية لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل ودعم المبادرات الريادية، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة بشروط ميسرة جدا.

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي هو مؤسسة مالية إقليمية عربية مقرها في الكويت وتنصب أغراض الصندوق في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.

ويرتبط الأردن بعلاقات وثيقة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق أثر واضح في دعم جهود الإصلاح والتنمية في المملكة وتمويل تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية التنموية.

وساهم الصندوق بتمويل 50 مشروعا خلال الفترة من 1975-2019 بلغت قيمتها ما يعادل 084ر2 مليار دولار.