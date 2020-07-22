الصناعة: لا يوجد تلكؤ بتجهيز المستشفيات بالأوكسجين والمعامل مستمرة

(المستقلة).. أعلنت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الاربعاء،ان معاملها مستمرة بتجهيز الاوكسجين الى المستشفيات بانسيابية ومن دون تأخير، فيما اكدت تحقيق الاكتفاء من الاوكسجين في محافظتي ذي قار والبصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح صحفي إن” الصناعة لديها عدة معامل لتجهيز الاوكسجين موزعة في بغداد والمحافظات ،مبينا أن” هذه المعامل جهزت حاجة المستشفيات من الأوكسجين”.

واضاف الصافي ان” الوزارة باشرت بتطوير معامل اخرى وادخالها الى الخدمة كمعمل ديالى واخر في كركوك ومعمل الاسناد الهندسي في ابو غريب الذي يغطي ما تحتاجه المستشفيات القريبة منه”.

واوضح أن” احد الشركات في البصرة تنتج حوالي 1000 اسطوانة يومياً حيث تغطي مستشفيات البصرة وذي قار”.

واشار الى ان” المعامل تعمل بكل طاقتها ولا يوجد اي تلكؤ في تجهيز الاوكسجين”. (النهاية)