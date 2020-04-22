الصناعة : تصميم وتصنيع معدات متخصصة للتعفير والتعقيم

المستقلة ..اعلنت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن تمكنها من تصميم وتصنيع المعدات التخصصية للتعفير والتعقيم بإمكانيات ذاتية وأيادي عراقية 100% .

وقال مدير عام الشركة حيـدر ناصـر ظاهـر في بيان إن “كوادر الشركة قامت بتصميم وتصنيع مدافع تعفير الشوارع والمباني والدوائر الثابتة والمحمولة بإحجام وطاقات مختلفة وكابينات تعفير الأشخاص العادية المفردة والمزدوجة والكابينة الذكية التي تقوم بفحص الشخص وتشخيص المصاب قبل الدخول الى كابينة التعفير ومحاجر صحية ثابتة ومتنقلة سريعة النصب واطئة الكلفة إضافة الى إنتاجها من مختلف الأجهزة والمستلزمات الطبية كالأسرة الطبية والكراسي المتحركة وغيرها”.

واشار الى ان “هذه المعدات تمثل الجيل الاول وسيعقبها أجيال أخرى متطورة وبمواصفات أعلـى”.