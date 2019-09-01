الصناعة : تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتج الاسمنت وعدم الحاجة للاستيراد من الخارج

( المستقلة ) – أعلنت وزارة الصناعة، عن انتاج مليونين و500 ألف طن من الاسمنت خلال النصف الأول من عام 2019، مؤكدة تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتج الاسمنت وعدم الحاجة لأي كمية أو نوعية تستورد من الخارج.

وقال مدير عام الشركة العامة للاسمنت العراقية حسين محسن الخفاجي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الاحد ، إن “الكميات المنتجة من معامل الاسمنت التابعة للشركة خلال الستة اشهر الماضية تجاوزت المليونين و500 ألف طن بايرادات بلغت 75 مليار دينار”، مبيناً أن “هذه الكميات ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2018 والبالغة مليون و 800 الف طن فقط”.

أعلنت وزارة الصناعة، الأحد، عن انتاج مليونين و500 ألف طن من الاسمنت خلال النصف الأول من عام 2019، مؤكدة تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتج الاسمنت وعدم الحاجة لأي كمية أو نوعية تستورد من الخارج.

وقال مدير عام الشركة العامة للاسمنت العراقية حسين محسن الخفاجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “الكميات المنتجة من معامل الاسمنت التابعة للشركة خلال الستة اشهر الماضية تجاوزت المليونين و500 ألف طن بايرادات بلغت 75 مليار دينار”، مبيناً أن “هذه الكميات ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2018 والبالغة مليون و 800 الف طن فقط”.

وأضاف الخفاجي، أن “الشركة حققت أعلى إنتاج ولأول مرة في تأريخ الشركة خلال شهر تموز الماضي بحدود 575 الف طن بايرادات بلغت 15 مليار دينار”، مشيرا الى ان” تحقيق هذه المؤشرات في كميات الانتاج وقيمة المبيعات يعد مكسباً وبصمة وتطوراً إيجابياً يحسب للكوادر الفنية العاملة في الشركة”.

وتابع، أن “معامل الاسمنت في محافظة نينوى اسهمت بعد اعادة اعمارها في ضخ كميات كبيرة من السمنت الى السوق المحلية في المحافظة والمحافظات المجاورة وباسعار مدعومة بلغت 60 الف دينار فقط لدعم بناء دور المواطنين وتأهيل البنى التحتية للمحافظة الى جانب استمرار اعمال التأهيل والصيانة الدورية للمعامل الاخرى المنتجة للسمنت في المحافظات الجنوبية”.

ولفت الخفاجي، إلى أن “للشركة خطط مستقبلية لزيادة الانتاج في باقي معاملها الموزعة في أغلب محافظات البلاد لتوفير مادة الاسمنت بانواعها بجودة عالية واسعار مدعومة”، مؤكدا “تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتج الاسمنت وعدم الحاجة لأي كمية او نوعية تستورد من الخارج”.