الصفقة الاستثنائية.. برشلونة يضم برايثوايت من ليجانيس

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي برشلونة تعاقده مع الدنماركي مارتن برايثوايت قادما من صفوف ليجانيس، في صفقة استثنائية بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وكان برشلونة قد حصل على موافقة رابطة الدوري الإسباني بالتعاقد مع مهاجم جديد بشكل استثنائي، رغم انتهاء الميركاتو الشتوي، بعدما أثبت النادي الكتالوني غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الملاعب لمدة 6 أشهر وانتهاء موسمه.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت أنه نجح في ضم برايثوايت لمدة 4 مواسم ونصف، مقابل 18 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ليجانيس.

يذكر أن برايثوايت شارك مع ليجانيس خلال الموسم الجاري في 27 مباراة بكل المسابقات، وسجل 8 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ويحتل برشلونة حاليا وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد متصدر الترتيب.