“الصفحات الاخيرة في الصحف المحلية” في ندوة النقابة الوطنية للصحفيين

(المستقلة)., ضمن برنامجها الشهري، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، امس السبت (23 كانون الاول 2017)، ندوتها الشهرية عن اهمية ودور الصفحات الاخيرة في الصحف المحلية العراقية.

وروى فيها كل من مسؤولي الصفحات الاخيرة في صحيفتي طريق الشعب الصحفي عبد الله البصري والمدى زينب المشاط، تجربتهما الصحفية في كيفية اعداد الصفحة قبل التصميم.

و قالت الصحفية زينب المشّاط، إن ” الصفحة الاخيرة توزاي في أهميتها الصفحة الاولى، وذلك لان اغلب قراء الصحف يبدأون بتصفح المطبوع من الصفحة الاخيرة”.

واشارت المشاط في حيدثها الى “كيفية اجتذاب القارئ لقراءة هذه الصفحة من خلال الجمع بين المواضيع الثقافية والمنوعة والمعرفية”، موضحةً ان “الصفحة الاخيرة في صحيفة المدة تُعنى بموضوعات عالمية فنية وسياسية واجتماعية وعلمية نطرحها بشكل مغاير ونتطرق لها من زاوية استثنائية، اضافة الى عرض كتاب عراقي من إصدارات الصحيفة”.

اما مسؤول الصفحة الاخيرة في جريدة طريق الشعب عبد الله البصري، قال، انه “اخيرة طريق الشعب في بعض جوانبها تحتوي على العديد من الموضوعات السياسية التي تثير اهتمام القارئ”، لافتا الى انه “لا مانع من نشر المواضيع السياسية في الصفحة الاخيرة”

واشار البصري، ان “طريق الشعب صحيفة حزبية تختلف الصفحة الاخيرة فيها كثيراً عن بقية الصحف المحلية”، موضحاً ان “الصفحة ينشر بها عمودين مهمين لأكثر من كاتب تُنشر بشكل متناوب”.

على صعيد متصل قال الصحفي والكاتب طه رشيد، ان “الصفحة الاخيرة اشبه بوجه العملة الاخر، المكمل لها”، مبيناً ان “الاخيرة بحاجة الى موضوعات بسيطة تجمع بين الثقافة والتنوع ولا مانع من نشر موضوعات سياسية قريبة من المتلقي في هذه الصفحة التي تعدّ عُصارة جميع صفحات الجريدة”.

من جانبها قالت الدكتورة إرادة الجبوري،إن “الصفحة الاخيرة مهمة جداً كون الصحف سابقاً كانت تخصص كادر كبير من المحررين يقارب الـ 8 صحفيين، يجب عليهم تحضير اكثر من 10 مواضيع حصرية”، مؤكدة أن “اسباب تدهور العديد من الصفحات الاخيرة في الصحف العراقية يعود إلى ضعف الصحيفة بالاضافة الى سياسة المؤسسة الاعلامية التي تحدد للصحفيين”.

وقدم الندوة عضو مجلس النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، ستار الناصر، وتحدث ايضاً عن تجربته الصحفية في الصحف المحلية.