الصدر يندد بزج الحشد الشعبي بالعملية السياسية ويعتبر دخوله زجه بالفساد

(المستقلة)… ندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزج الحشد الشعبي في العملية السياسية العراقية، واعتبر أن دخوله في العملية السياسية يعني زجه بالفساد.

وأضاف الصدر في معرض إجابته على سؤال أحد أتباعه اليوم الثلاثاء أنه يجب إبعاد الحشد الشعبي عن العمل السياسي، استجابة لدعوة المرجعية الدينية في النجف ممثلة بالمرجع علي السيستاني.

وأشار الصدر إلى أن دخول الحشد الشعبي في العملية السياسية يعني تشويه سمعة المقاتلين.

ويأتي حديث الصدر قبل أيام على بدء الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني عشر من أيار/مايو المقبل، حيث ما زالت مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات تثير الجدل الواسع في الأوساط العراقية.

وتشارك فصائل الحشد الشعبي بتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري الذي شارك في المعارك ضد داعش، ويحظى بدعم إيراني وسط توقعات بترشحه لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات.(النهاية)