الصدر يكشف عن اسماء وصفهم بالمندسين كادوا يقومون ب”فتنة عمياء“تعصف بالعراق

( المستقلة).. كشف المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن قيام مجموعة من الشباب الذين وصفهم بـ”المندسين” بالتعدي على مرقد والده محمد الصدر، لافتا إلى أن هذا الفعل كاد يؤدي إلى “فتنة عمياء“ تعصف بالعراق.

وقال المكتب في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الخميس، “لا يخفى على الأخوة المؤمنين ما حصل ليلة أمس في محافظة النجف الأشرف من محاولة مجموعة من الشباب المندسين ومن المغرر بهم التعدي على منارة الأحرار وأيقونة الحرية في زماننا وهو مرقد السيد محمد الصدر”، موضحا أن “هذا الفعل الشنيع كان أن يؤدي إلى فتنة عمياء تعصف بالعراق وأبنائه لا تبقي ولا تذر لو لا حكمة مقتدى الصدر الذي سار كعادته على نهج أجداده لحقن الدماء ووأد الفتنة وفي مهدها متحملا عظيم الآلام من أجل العراق والعراقيين ومنطلقا من ثوابته الشرعية ومسؤوليته الأخلاقية”.

وتابع “لإحاطتكم بأحداث ليلة أمس ندرج لكم أسماء الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الفتنة وقد عفا عنهم… الصدر وامر بعدم التعرض لهم أو التعدي عليهم. كما نهيب بأبناء شعبنا العراقي العزيز تفويت الفرصة على ضعاف النفوس من أجل حفظ العراق وأمنه وسلامته.

الأسماء:

1. أحمد عصام محسن حسن / محافظة بغداد

۲. مرتضى عصام محسن حسن / محافظة البصرة

٣. حيدر عقيل حمود / محافظة البصرة

4. منتظر محمد فیروز شجر الدبي / محافظة البصرة

5. يسر محمد فیروز الدبي / محافظة البصرة

6. حسين محمد فیروز شجر الدبي / محافظة البصرة