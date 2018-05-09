الصدر يقدم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء في حال فوز كتلته

(المستقلة)… قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر محافظ ميسان الحالي علي دواي كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء في حال فازت ما وصفها بـ”الكتلة العابرة للمحاصصة” في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال الصدر في رد له على سؤال حول عدم ترشيح علي دواي للانتخابات البرلمانية، “لعله سيكون أحد مرشحي رئاسة الوزراء وخصوصاً مع فوز الكتلة العابرة للمحاصصة بعدد من المقاعد يؤهلها لذلك”.

وينتمي دواي الى التيار الصدري ويشغل منصب محافظ ميسان لدورتين، وسبق أن شغل منصب رئيس لجنة النزاهة بعد أن انتخب عضوا في مجلس المحافظة، ورشحته صحيفة لوس أنجلوس تايمز كأفضل شخصية حكومية محلية في الشرق الأوسط للعام 2012، في مجال العمل وتقديم الخدمات.(النهاية)