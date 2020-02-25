الصدر يعلن عن مظاهرات مليونية ضد محاصصة

المستقلة .. اكد زعيم التيار الصدري، انه سبق وان دعا الى تظاهرات مليونية ضد المحاصصة، مبيناً بالقول اليوم انهاكم عنها من اجل مصلحتكم.

وقال الصدر في تغريدة على “تويتر”، انه “قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم انهاكم عنها من اجل صحتكم وحياتكم فهي اهم عندي من أي شيء”.

تجدر الإشارة الى ان الصدر، قد دعا ال تظاهرات مليونية في حال لم يتم التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان خلال الاسبوع الجاري.