الصدر يطيح بمطلب محتجي العراق.. “ابتعدوا عن الحكومة”

المستقلة /فيما تستمر الاحتجاجات الغاضبة في عدد من المناطق العراقية رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، وبعد اعتداء القبعات الزرق على المتظاهرين قبل يومين، اعتبر مقتدى الصدر أنه يجب “عدم تدخل المحتجين في تشكيل الحكومة المؤقتة”.

وفي تغريدة على تويتر، السبت، قال الصدر: “يجب عدم تدخل المتظاهرين في أمور سياسية ثانوية كالتعيينات ورفض بعض السياسيات من هنا وهناك”.

إلى ذلك دعا لعدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقاً، وعدم قطع الطرق وعدم منع الدوام في المدارس كافة وعدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة.

كما طالب زعيم التيار الصدري بإخلاء مناطق الاحتجاج من مظاهر التسليح وإدارة التظاهرات من الداخل وعدم التعدي على القوات الأمنية وانسحاب “القبعات الزرق”.

“توحيد المطالب وتشكيل لجان”

إلى ذلك لفت إلى وجوب “التحقيق بحادثتي الوثبة وساحة الصدرين وما شابههما في جميع المحافظات”.

وأضاف: “يجب توحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق”، مشيراً إلى “العمل على تشكيل لجان من داخل المظاهرات من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين والتحقيق الجدي في قضية قتلى الإصلاح الذين سقطوا خلال المظاهرات”.