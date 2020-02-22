الصدر يصل الى النجف فجر اليوم قادما من مدينة قم

المستقلة ..عاد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الى محافظة النجف قادماً من مدينة قُم الإيرانية فجر اليوم السبت.

وذكرت صحيفة “يورو تايمز”، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يصل الى النجف فجر اليوم قادما من قم على متن الخطوط الجوية الايرانية، بعد أيام من انتشار فيروس كورونا في مدينة قم”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سافر إلى لبنان بعد ظهور فيروس كورونا في مدينة قم الإيرانيةـ إلا ان أن الخبر ليس له أي أساس من الصحة، فصورة الصدر على متن الطائرة والتي تم الاستشهاد بها تعود لسنة 2016 وليست حديثة كما تم تداوله.