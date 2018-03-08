الصدر يصف من يسعى للعزوف عن المشاركة في الانتخابات بـ”الخائن” 08/03/2018 مقالات مشابهة فرنسا تعدّل سن السماح بممارسة الجنس 08/03/2018 الحكيم ينتقد فئة من الطبقة السياسية ويرفض “المراهقين والمقاولين” 08/03/2018 تقرير: العراق يشتري اجهزة تجسس من بريطانيا لملاحقة الناشطين السياسيين 08/03/2018 (المستقلة)… حثّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في استفتاء له نشر اليوم الخميس أنصار التيار على المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل، واصفا من يسعى للعزوف عن المشاركة بـ”الخائن”. شاهد نص الاستفتاء ادناه: 2018-03-08 jamal شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest