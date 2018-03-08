الصدر يصف من يسعى للعزوف عن المشاركة في الانتخابات بـ”الخائن”

(المستقلة)… حثّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في استفتاء له نشر اليوم الخميس أنصار التيار على المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل، واصفا من يسعى للعزوف عن المشاركة بـ”الخائن”.

شاهد نص الاستفتاء ادناه: