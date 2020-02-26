الصدر يصف من يدعي تمثيل الشيعة والسنة والاكراد بـ “ثلة سياسية فاسدة”

المستقلة … هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، من يدعون تمثيل الشيعة والسنة والاكراد بأنهم “ثلة سياسية فاسدة”.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر: “كما أن الله تعالى ابتلى شيعة العراق بثلة سياسية فاسدة تدعي الانتماء لهم فقد ابتلى سنة العراق بثلة مماثلة”.

واضاف “لكن لا فاسدو الشيعة يمثلون الشيعة ولا فاسدو السنة يمثلون السنة بل لا يمثلهم إلا الصالحون.. كما أن الأكراد كذلك”.

متابعاً “ونحن كعراقيين سنة وشيعة وكرد أخوة لا يفرقنا السياسيون لا بفسادهم ولا بإرهابهم ولا بمفخخاتهم ولا بظلمهم ولا بسلطتهم ولا بمحاصصتهم ولا بتبعيتهم