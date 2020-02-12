الصدر يدعو النساء لتكثيف الحضور صلاة الجمعة والخروج بتظاهرة

المستقلة / دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاربعاء، النساء الى حضور صلاة الجمعة، ومن ثم الخروج بتظاهرة نسوية.

وقال صالح العراقي، المقرب من الصدر، في بيان رصدته المستقلة “على الفاطميات والزينبيات تكثيف حضورهن في صلاة الجمعة الموحدة التي ستقام في ذكرى اقامة صلاة الجمعة بامامة السيد الشهيد تقدست نفسه الطاهرة الذي كان يعشق الزهراء عشقا لا مثيل له”.

وتابع “عليهن تكثيف حضورهن في صلاة الجمعة ثم الخروج بمظاهرة موحدة سلمية نسوية بعد تلك الصلاة لنبين للعالم اجمع بان نساء العراق مطيعات لسيدتهن سلام الله عليها وعاشقات لعراق علي والحسين وانهن على نهجها بالعفاف والحجاب لا كما يريد البعض تبيان العكس من ذلك، فهن مطالبات بنصرة العراق كالرجال بل لعلهن اولى بنصرة العراق في مثل هذا اليوم، فما اجمل ان تناضل المرأة من اجل بلدها ومن اجل دينها ومن اجل عقيدتها ومن اجل عفتها ومن اجل صلاح بلدها واستقلاله، فجزاهن الله خير جزاء المحسنات”.