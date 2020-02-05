الصدر يدعو المتظاهرين الى كشف «المخربين وأدعياء الوطنية»

المستقلة … أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، انه لا يوجد اي تمييز بين ثوار تشرين وثوار الاصلاح، إلا من له اجندات خارجية.

وقال الصدر في تغريدة عنونها بـ “لزاماً ومن اجل العراق”، على صفحته الشخصية في تويتر تابعتها المستقلة، انه “لا تفرق بين طوائف العراق ومكوناته، إسلامي.. علماني.. شيوعي.. مسلم.. مسيحي.. صابئي.. شبكي.. ايزيدي.. عربي.. كردي.. فيلي.. تركماني”.

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دعا المتظاهرين الى ان “لا يفرقوا بين أحد منهم، لا بفعل ولا بكلمة على الإطلاق، فكلنا من العراق وإلى العراق، فسلام على طوائف العراق، وسلام على ثوار العراق”، مؤكدا انه “لا تمييز بين ثوار تشرين (السلميين)، وبين ثوار الإصلاح، إلا من له أجندات خارجية أو من يريد الفتنة، أو يحمل السلاح ضد العراقيين، أو من يريد تعطيل التقدم العلمي، من خلال غلق الصروح الدراسية، أو من يريد تعطيل الحياة اليومية، فكل هؤلاء ليس منا نحن العراقيين الوطنيين”.

ودعا المتظاهرين الى “كشف المخربين وأدعياء الوطنية، وذلك من خلال ساعدة ومعونة قواتنا الأمنية البطلة، وما على الأعزة الغيورين، من أصحاب (القبعات الزرق)، إلا تمهيد الطريق لذلك، بكل ود وسلام ومحبة، فقلوبهم مفتوحة للجميع، كما عهدتهم وخبرتهم من ذي قبل”.