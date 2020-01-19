الصدر يدعو السياسين الى عدم المماطلة باختيار رئيس وزراء جديد

المستقلة … وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خطاباً الى السياسيين يدعوهم فيه عدم المماطلة في مسالة اختيار رئيس وزراء جديد بديل للمستقيل عادل عبد المهدي، والصراع من اجل الغنائم، فالعراق في خطر.

وقال الصدر في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر تابعتها “المستقلة”، انني “احترم قرار التصعيد الذي اتخذه الثوار واتمنى ان يلتزموا السلمية وعدم الاصرار بامن الشعب وتعريض البلاد لحرب اهلية طاحنة”.

واكد، انه “يحترم قرار الحكومة وان وجدت في التصدي للمخربين واعمال الشغب”، لافتا الى انه “يجب التمييز بين السلمييين والمخربيين، كما يجب عدم زج الحشد الشعبي في التصدي لهم، فهذا يسئ لسمعتهم”.

وشدد الصدر في تغريدته، على “الاسراع في اختيار مرشح غير جدلي وتقديمه الى رئيس الجمهورية ليتم تكليفه بتشكيل حكومة وكفاكم ايها السياسييون مماطلة وكفاكم صراعاً من اجل المغانم فشعبكم وعراقكم في خطر”.

واختتم تغريدته بهاشتاك “#امنيتنا_الاصلاح_والسيادة، وعبارة “لاشرقية ولا غربية.. ثورة ثورة اصلاحية”.