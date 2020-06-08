الصدر يدعو إلى منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات

( المستقلة)… دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجهات المختصة إلى منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات.

وقال الصدر في تغريدة له هناك من ينكر آيات الله (الوباء) وهم بذلك يستصغرون منقدرة الله تعالى من حيث يعلمون أو لا يعلمون“.

وأضاف “وليعلموا أنه لو كان مفتعل أو كذبة.. فستكونمخاطره على المؤمنين أشد ضرره.. إذن فليتقوا اللهوليستغفروا ربهم القادر المقتدر وليطبقوا (الحجر الصحي) الى أن يحين وقت التباعد الصحي الاجتماعي). وإلا فما نفعأنك تجري خلف لقمتك إذا ما الوباء حصدك!!؟..”.

وتابع “أوجه كلامي الى الجهات المختصة التي قد بانت بوادرتقصيرها في تطبيق الحجر الصحي، وعليها منع التجمعاتكافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات“.

وشدد الصدر على “توعية نوعية شعبية صحية.. فالكثير لايعي مخاطر الوباء لتفشي الجهل الصحي بين أفراد الشعب، وعلى المؤمنين الاستمرار في حملات التعفير ضمن الضوابطالصحية وبالتنسيق مع الكوادر الطبية المجاهدة كما وعليهمالاستمرار في حملة تراحموا.. يرحمكم الله.. فواعجبي منأناس لا يرضون بالأمور المعنوية كالدعاء والعبادة حل” لإنهاء الوباء ولا يرضون بالحلول المادية كالحجر والتعفيروالتباعد الاجتماعي.. لا بذا يرضى ولا بذا قتل الإنسان ماأكفره!!!!…