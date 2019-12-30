الصدر يحذر من زج العراق في الحرب بين إيران وأمريكا

وقال الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”بعد قيام الطيران الأمريكي بقصف مواقع للحشد الشعبي في قضاء القائم اقصى غربي العراق «لست مع تأجيج الحرب بين إيران وأمريكا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الايراني-الامريكي”.

وتابع “نحن بحاجة إلى وقفة جادة من كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاما”.

وقال الزعيم الشيعي “نحن بحاجة إلى أن يرفع الشعب العراقي صوته منددا بالحرب وبزج العراق بالحرب”.

وأكد “إن لم يقف العراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية للعراق فيما لو دار رحاها”.

وأضاف الصدر “نحن بحاجة للسلام والإعمار.. والعراق غير مؤهل لدخول الحرب بل لا يريدها وأي طرف يزج العراق بالحرب سيكون عدوا للشعب”.