الصدر : يحذر لن يكون هناك مدن لآل الصدر بحال عدم التزام السكان

( المستقلة)…. حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من عدم التزام السكان في مدينة الصدر ببغداد بإجراءات الصحة وحظر التجوال، مشدداً على أنه لن تكون هناك مدن لآل الصدر مستقبلاً حال عدم التزام السكان.

وقال الصدر في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الخميس إن “على إمام الجمعة إقامة الصلاة في منزله مع سبعة أشخاص فقط، وعلى الآخرين الإلتزام بمنع التجول العام”.

وأضاف، “يجب على المؤمنين حفظ أنفسهم قدر الإمكان، لمصالح عامة أعلم وأهم من ذلك. عسى أن تكون واضحة لهم في المستقبل .. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”.

وتابع الصدر بالقول، “تصلني أخبار من (مدينة الصدر) بعدم الإلتزام بحظر التجوال لأمور دنيوية أو آخروية.. فإن لم يلتزموا فلن تكون من مدن آل الصدر مستقبل”.

في الأثناء، أصدرت خلية الأزمة في مدينة الصدر، عدة قرارات صارمة بعد عدم استجابة الأهالي لقرار حظر التجوال، فيما خصصت قيادة عمليات بغداد 3 مداخل ومخارج للمدينة.

من جانبها أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان ، أنه “بهدف تنظيم الحركة من والى مدينة الصدر شرقي بغداد، فقد تم تخصيص مدخل حبايبنا للدخول فقط، في حين يكون الخروج من ساحة المظفر، ويكون مدخل السكلات دخول وخروج أيضاً”.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 7 حالات وفاة و36 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 36، والإصابات إلى 382.

كما قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.( النهاية)