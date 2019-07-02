الصدر يأمر بحل سرايا السلام والحاقها بالجهات العسكرية الرسمية

(المستقلة).. في اول استجابة للامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، بحل سرايا السلام التي تعمل بأمرة التيار.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على تويتر، إن “ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص (الحشد الشعبي) امر مهم وخطوة اولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك”، مستدركا بالقول “الا انني ابدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة”.

وأضاف، أن “ما يهمني هنا ايضا.. أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتأسيسها سابقا هي المبادرة الاولى لذلك ومن فورها.. وعلى الاخ ابو ياسر التطبيق فورا وذلك بغلق المقرات والغاء الاسم وغيرها من الأوامر ورجوع جميع الاخوة الاعزاء مشكورين بالاوامر الى الجهات المعنية”.

وتابع الصدر: “أعلن انفكاكها عني انفكاكا تاما لا شوب فيه.. فيما اذا الحقت بالجهات الامنية الرسمية.. املا ان لا يقع عليهم الظلم والحيف كما هم يعانوه الى يومنا هذا… كما وانني اود ان لا يبعدوهم عن الاماكن المقدسة قدر الأمكان”.

ووجه الصدره شكره الى “الاخ رئيس مجلس الوزراء على هذا القرار واشد على يده للمضي قدما على تطبيقه لحفظ هيبة العراق وجيشه وشرطته وقواته الامنية”.

وشدد بالقول “سنبقى على جهوزيتنا فيما اذا تعرض العراق وشعبه الى الخطر لا سمح الله تعالى كما عهدتمونا وعهدتم الاخوة المجاهدين ضد الاحتلال والارهاب”.

ويعد اعلان الصدر اول استجابة لما جاء بالامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والذي يقضي باعادة تنظيم فصائل الحشد الشعبي وفق الصيغ العسكرية وتأكيد ارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة، وتجريم اي فصيل مسلح خارج التشكيلات العسكرية الرسمية.