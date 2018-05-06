الصدر للاكراد : لابد لصوتكم أن يعلو على الفساد كما علا صوت الشيعة والسنة

(المستقلة)… دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الكرد الى ان يعلو صوتهم على الظلم والفساد كما علا صوت الشيعة وسنته.

وقال الصدر في رد على سؤال بشأن توجيه كلمة لجميع الاطياف والقوميات العراقية والمذهبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة “انما الانتخابات والعملية الديمقراطية سنت لكل الطوائف لا للاغلبية فقط”، داعيا الى “المشاركة بقوة وعزم”.

وأضاف الصدر “لابد لصوت الاكراد ان يعلو على الظلم والفساد كما علا صوت شيعة العراق وسنته”، مطالبا الاقليات الاخرى بـ”ان تشارك بكل ثبات وعزم”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، في وقت سابق، الى تظاهرة مليونية للتحشيد الى المشاركة في الانتخابات التشريعة لعضوية مجلس النواب في دورته الرابعة المقررة في الثاني عشر من الشهر الجاري.(النهاية)