الصدر: صوت الناخبين اغلى من “السبيس” وعلى المرشحين عدم اغراء المصوتين

(المستقلة)… اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان صوت الناخبين اغلى من “السبيس”، مطالبا المرشحين بعدم اغراء المصوتين بامور “تافهة”.

وقال الصدر في رد له على سؤال بشأن موقفه من “قيام بعض المرشحين باستمالة الناخبين عبر استغلال حالات الفقر والحاجة التي يعانون منها ونتيجة لقلة الخدمات في مناطق كثيرة، فأن هؤلاء المرشحين يقومون باستغلال هذه القضية من خلال استخدام موارد الدولة وصلاحياتها في تبليط الشوارع عن طريق ما يسمى بـ(السبيس) بحيث اصبح يطلق عليهم (بمرشحي السبيس)”، وتابعته السومرية نيوز، ان “هذا نتاج التظاهرات الشعبية العفوية وليس لاحد ايا كان الفضل في ذلك”.

واضاف “صوتكم اغلى من السبيس”، مشيرا الى ان “السبيس في حد ذاته يمنح للبنى التحتية في العراق”.

وأكد الصدر على ضرورة “ان تكون الاعمار وفق الاسس التخصصية وبيد الجهات الرسمية حصرا ولا أقل من التنسيق معها”، لافتا الى ان “صوت الناخبين لا يشترى بالسبيس، بل يجب تقديم حب الوطن على المصالح الخاصة”.

وطالب الصدر جميع المرشحين بـ”عدم اغراء المصوتين بأمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع، والا ستكون خيانة للعراق وشعبه”. (النهاية)