الصدر: سنفعل الفرقة الخاصة بعد الانتخابات لاعتقال عزة الدوري او قتله

(المستقلة)… رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خطاب نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري الاخير، فيما اشار الى انه سيفعل الفرقة الخاصة بعد الانتخابات لاعتقاله او قتله.

وقال الصدر في رد له تلقته (المستقلة) اليوم على سؤال عن تعليقه على خطاب عزة الدوري الاخير وهل الهدف من هذا الخطاب إخافة الشعب “كلا، هو احقر أن يخاف منه، والشعب اعظم من ان يخاف من هذه الشخصية الهزيلة المقيتة”.

وأضاف “التفتوا جيدا لكي لا يستعمل السياسيون الفاسدون شعار قتله مرة اخرى ثم يبين كذبهم او قل (ضحكهم على الذقون) كما يعبرون”، مشيرا الى “اننا ننوي بعد الانتخابات ان نفعل الفرقة الخاصة للبحث عنه مرة اخرى واعتقاله او قتله، اكرر بعد الانتخابات لكي لا تكون دعاية انتخابية بل واجب وطني مقدس”.(النهاية)