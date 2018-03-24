الصدر : تدريب القوات العراقية من قبل التحالف الدولي “حرام وممنوع “

(المستقلة)… رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، على سؤال بشأن تدريب القوات العراقية من قبل قوات التحالف الدولي.

ووجه احد افراد قوى الأمن الداخلي سؤالا للصدر جاء فيه، “انا احد منتسبي وزارة الداخلية وعندنا دورات تدريبية على السلاح وكشف المتفجرات وغيرها، ولكن يكون تدريبنا تحت قوات التحالف المحتلة في العراق، وانا غير راض ولكن اوامر القادة، علما انا فقط استمع الى الدرس ولا اتعاطف معهم ولا اتكلم ولا امازح او اكل او اكل واشرب معهم ايضا، اقول هل هذه اعالة للمحتل ام ماذا؟”.

ورد الصدر على السؤال بالقول “ذلك حرام وممنوع عندنا”.

واضاف “اذا شئت استحصل اذنا شرعيا بذلك”. (النهاية)