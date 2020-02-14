الصدر يهدد باقتحام البرلمان في حال لم تمنح الثقة لحكومة علاوي

المستقلة ..كشف مقرب من زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن عزمهم محاصرة واقتحام مبنى مجلس النواب بجلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، من اجل دعمها، شرط كونها بلا محاصصة .

وقال المقرب في تصريح اوردته صحيفة عربية، اطلعت عليه المستقلة: ان “الصدر أوصل رسائل إلى رئيس الوزراء المكلف والقوى السياسية الداعمة له، بأنه سوف يضغط من خلال جمهوره على البرلمان، لإجباره على منح الثقة لعلاوي، مقابل عدم قبول علاوي بأي ضغوط سياسية تفرض عليه”.

واضاف: أن “أنصار التيار الصدري، ربما يحاصرون مبنى البرلمان، خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي، وسط تهديد مباشر باقتحام المبنى في حال لم يمنح الثقة، وغيرها من الخطوات التصعيدية يدرسها الصدر مع مقربين منه، بمشاركة قوى سياسية فاعلة، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح”.

يذكر ان محمد توفيق علاوي، الرئيس المكلف، لم يتبقى امامه سوى 18 يوما لتقديم كابينته الوزراية للتصويت امام البرلمان، فيما رجحت بعض الاطراف السياسية في حديث لــ”الاخبارية”، عن ان علاوي سيقدم اكثر من نصف كابينته خلال الاسبوع المقبل، وهو الان في طور اللمسات الاخيرة من خلال المناقشات مع بعض الاطراف ذات الشأن .