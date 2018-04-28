الصدر : استغلال اسم الحشد لكسب الأصوات “عصيان” واضح للمرجعيات كافة

(المستقلة)… وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “نصيحة” الى كتلة الفتح الانتخابية، فيما أكد أن استغلال اسم الحشد لكسب الأصوات “عصيان” واضح للمرجعيات كافة.

وقال الصدر في رد له على سؤال بشأن موقفه من توقع الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي بأن يحل تحالف سائرون بالمرتبة الرابعة في محاولة تثبيط معنويات الشعب العراقي”استغل السؤال لاوجه النصيحة لكتلة (الفتح)، فإنني أتابع بعض مقاطعهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الدعايات الانتخابية التي تستغل اسم الحشد والجهاد ضد الدواعش من اجل كسب الاصوات، خصوصا وان اغلبهم لا يملك غير ذلك تاريخا مشرفا مع الاسف”.

واضاف “اقول لهم ان ذلك عصيان واضح للمرجعية (العليا) في العراق بل كل المرجعيات كافة”، مشيرا الى “انني لا اظن ان اي عاقل يقبل بزج الجهاد والمجاهدين واسمهم في السياسة وخصوصا ان الجهاد ضد الدواعش والانتصار لم يك إلا بفضل الله والمرجعية، وما نحن واياكم الا جنودا وسيوفا فقط ولا فضل لاحد الا الشهداء والجرحى، ولا فضل (للمليشيات الوقحة) على الاطلاق”، لافتا الى ان “من جاهد بحق وصبر وظفر فأجره على الله تعالى ولا يطلبن انتخابا او كرسيا رجاءً اكيداً، فسمعة الجهاد اعلى واجل”.

وتوقع الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي خلال لقاء تلفزيوني ان “تحصل كتلة الفتح على المرتبة الاولى يليها النصر في المرتبة الثانية ودولة القانون في المرتبة الثالثة وسائرون في المرتبة الرابعة والحكمة الخامس”، مشيرا الى ان “الفوارق بين هذه الكتل ليست كبيرة”.(النهاية)