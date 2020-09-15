الصحة : وصول وجبة جديدة من الأدوية المتنوعة عبر مطار بغداد الدولي

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة والبيئة ، وصول وجبة جديدة من الأدوية المتنوعة والمتسلزمات الطبية عبر مطار بغداد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، إن “ا ٔدوية مختلفة ومستلزمات طبية، وصلت يوم الاثنين الموافق ١٤ أيلول ٢٠٢٠ عبر مطار بغداد الدولي ومنها مادة sinemet 25/250 التي تستعمل في علاج مرض (الشلل الرعاشي)، ومادة heparin 5000iu/ml وتستعمل بشكل واسع كمضاد لتخثر الدم على شكل حُقن، ومادة fercayl 100mg وهو يستعمل لعلاج حالات نقص الحديد فقر الدم”.

واكدت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، وفقا للبيان، أنه “ووصلت أيضا مستلزمات عيون ومستلزمات قلبية بعدد ٥ طرد”.

وأشار، إلى أن “قسم الاخراج الكمركي، يتابع انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها تمهيداً لاستلامها من الجهات المتعاقد معها”.

وأضاف، أن “هذه الخطوة جاءت لتعزيز الأدوية والمستلزمات الطبية الشحيحة في مؤسساتنا الصحية”.