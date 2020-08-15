الصحة والسلامة : تقرر حظر دخول الزائرين للعراق مع قرب مراسم عاشوراء

(المستقلة)… قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة المعنية بمكافحة فيروس كورونا يوم السبت حظر دخول الزائرين إلى العراق مع قرب حلول مراسم عاشوراء.

وجاء في القرارات الجديدة للجنة إنه “يمنع دخول الزائرين للسياحة بأشكالها المختلفة كافة من خارج العراق منعاً باتاً”.

وأشارت إلى التأكيد على التزام المواطنين بتوجيهات المرجعية العليا وبالتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية والتعاون مع السلطات في تطبيقها ومنع المخالفين.

ولفتت إلى أنها قررت قيام شبكة الإعلام العراقي ببث المجالس الحسينية لكبار الخطباء والمنشدين لتمكين المواطنين من المشاركة داخل بيوتهم، وحث القنوات التلفزيونية الأخرى والمواقع الالكترونية على المساهمة في ذلك.

كما قررت حث الموطنين على الاقتصار على إقامة المجالس العائلية المحدودة في منازلهم، على أن يكون الحضور من الساكنين في البيت أو الملامسين لهم حصرا، وعدم نصب السرادق. (النهاية)