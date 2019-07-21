الصحة والبيئة النيابية تناقش التدرج الطبي مع وكلاء وزارة الصحة

(المستقلة)..أستضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة قتيبة الجبوري ، يوم الاحد، وكلاء وزارة الصحة د. هاني موسى الوكيل الاداري ود. حازم الجميلي الوكيل الفني للوزارة و مدراء عامي الادارة والتخطيط في الوزارة لمناقشة قرار هيئة الرأي في التدرج الطبي ومدة الاقامة وموضوع التعيينات .

وناقشت اللجنة أثناء الاستضافة التي جرت في لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب قرار هيئة الرأي والمعايير المتبعة في تحديد مدة التدرج الطبي ومدة الاقامة.

و اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النائب قتيبة الجبوري اهمية دعم وزارة الصحة فيما يخدم الواقع الصحي والخدمي وتطوير القطاع الصحي، مشيرا الى ضرورة حضور اعضاء اللجنة في اجتماعات هيئة الرأي لابداء المشورة والاستفادة منها ، داعيا الى تزويد اللجنة بتقرير عن اجتماع الهيئة لاتخاذ التوصيات ومعرفة النتائج .

وتركزت مداخلات النواب على المعايير المتبعة في اتخاذ المدة المحددة للتدرج الطبي وامكانية اجراء امتحات مركزي لتقييم المتقدمين فضلا عن تحديد المدة المناسبة مع التدرج وفرض ضوابط عليها وتنفيذ القانون.

من جانبه أكد المسؤولون في وزارة الصحة انه سيكون هناك تنسيق مع لجنة الصحة في عقد اجتماعات هيئة الرأي للخروج بنتائج مثمرة .

وفي الشأن ذاته استضافت اللجنة وبالاشتراك مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني ممثلين عن نقابة الممرضات لمناقشة قانون نقابة التمريض بغية ايجاد السبل الكفيلة والمناسبة بحل مشاكلهم المتمثلة برفع التسكين وتغيير العنوان الوظيفي

وفي الجانب الرقابي عقدت اللجنة اجتماعا حضره مستشار رئيس الوزراء حامد الباهلي ،واستضافت فيه الوكيل البيئي لوزارة الصحة والبيئة الدكتور جاسم الفلاحي، ومدير عام موقع التويثة (14تموز) سابقا والتابع لوزارة التعليم العالي ،والعلوم والتكنلوجيا لمناقشة موضوع نقل وطمر النفايات المشعة ومدى تأثيرها .

و اكد الفلاحي ضرورة انشاء مخازن لطمر النفايات لغرض اجراءات السلامة والامان .

كما استمعت اللجنة الى اراء عدد من المواطنين مقررة تشكيل لجنة متمثلة برئيس لجنة الصحة النيابية ووزيري الصحة والتعليم العالي وعدد من الوكلاء للخروج بصيغة نهائية.