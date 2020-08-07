الصحة محذرة المواطنين : عدم الالتزام سيؤدي الى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها

المستقلة /- حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، من زيادة عدد الإصابات نتيجة للتهاون بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزارة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الجمعة ، إنها لطالما بيّنت أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية سيؤدي إلى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة”.

وأضافت، أنه “بالرغم من الإجراءات الجادة التي اتخذتها الوزارة من خلال زيادة أعداد الأسرة المخصصة لرقود مرضى كورونا وتوفيرها أعدادا كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي وكذلك زيادة أعداد المختبرات التشخيصية وتوفيرها الأدوية والمستلزمات الطبية كافة المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية العالمية والتي أقرتها اللجان الاستشارية المختصة، إلا أننا نحذر المواطنين الكرام أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء”.

ودعت الوزارة بحسب البيان الجهات المعنية ورجال الدين وشيوخ العشائر والمنظمات المجتمعية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة لاتخاذ الدور المطلوب من خلال حث المواطنين على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار هذا الفيروس من خلال التوعية لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بأشكالها كافة”.

وأشارت إلى أن “تحقيق النصر النهائي على هذا الوباء يكون بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فيما يخص الإجراءات الوقائية من قبل المواطن أولا والجهات الأخرى ثانيا”.

ولفتت إلى أن “السيطرة على الوباء هو قرارك – أخي المواطن الكريم – ارتداؤك الكمامة، والتزامك بالتباعد الاجتماعي يعنيان السيطرة على الوباء”.