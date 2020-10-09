الصحة : قرار إعادة حظر التجوال بالعراق قيد المناقشة والاصابات تزداد

المستقلة/ – اعتبرت وزارة الصحة أن ارتفاع معدل الاصابات بكورونا يعدُّ مؤشرا خطيرا، مؤكدة انها ستناقش مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرار اعادة حظر التجول.

وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن “الموقف الوبائي في تغيّر، وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في تزايد، لاسيما وأن يوم الخميس الماضي قد سجل أعلى معدل في الإصابات منذ بدء الجائحة”.

وأشار إلى أن “ازدياد أعداد الإصابات في دول الجوار يمثل إنذاراً خطراً يستوجب وجود إجراءات وقائية إضافية من قبل الحكومة العراقية، والجهات المعنية، ومن قبل المواطنين”، مشيراً إلى أن “انخفاض درجات الحرارة سيكون عاملاً مساعداً على انتقال الفيروس، ولاسيما داخل الأماكن المغلقة”.

وأضاف الجميلي، أن “استمرار عدم الالتزام بالتوصيات والإجراءات الصحية الصحيحة ولاسيما ما يخص التجمعات الاجتماعية والعشائرية والدينية يعد عاملاً مساعداً على انتشار الفيروس”، مؤكداً أن “اللجنة الاستشارية العليا ستعقد اجتماعاً لمناقشة هذا الموضوع، وترفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لغرض اتخاذ إجراءات احترازية في الفترة القادمة”. (النهاية)