الصحة : عودة إجراءات الحظر مرتبطة بزيادة الإصابات والوفيات

المستقلة/ – أفصحت وزارة الصحة والبيئة عن استعداداتها لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا تزامنا مع حلول الشتاء، بينما أكدت أن عودة إجراءات الحظر مرتبطة بزيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

ونبه مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي خلال تصريح لـ صحيفة الصباح تابعته المستقلة ، على تزايد حالات الاصابة بكورونا مع دخول الموجة الجديدة للفيروس عند انخفاض درجات الحرارة بحلول فصل الشتاء، نتيجة عدم الاكتراث بخطورة الجائحة، مؤكدا ان نسبة الشفاء جيدة ووصلت الى 85 بالمئة والمتوقع زيادة حالات الشفاء من خلال تقديم الخدمات الطبية وفق البروتوكولات العلاجية العالمية.

وبين ان معدلات الاصابات لم تتغير بشكل كبير، بينما اتخذت الوزارة الاجراءات الصحية مع حلول موسم الشتاء، حيث من المتوقع أن يشهد زيادة بعدد الاصابات.

ولفت الحلفي إلى أن الزيارات الدينية لم تؤثر حتى الان في ارتفاع معدل الإصابات بحسب بيانات الوزارة، مشيرا الى ان الاستعدادات التي ستتخذها الصحة لمواجهة الوباء هي بتوسيع السعة السريرية في المستشفيات لتكون قادرة على استيعاب ضعف عدد الإصابات المسجلة حاليا وتعزيز العلاجات المخصصة للفيروس.

واشار الى ان اي اعراض تظهر شبيهة بالفيروس سواء كانت انفلونزا او اي فيروس اخر تسجل لدينا كورونا، مؤكدا عدم وجود اي اجراءات للحظر بالوقت الحالي الا في حالة ارتفاع حالات الاصابة نتيجة العدوى ودخول موجة جديدة مع برودة الجو، حيث سنتجه الى اتخاذ اجراءات حظر التجوال خشية من انتشار الفيروس وارتفاع نسبة الوفيات.

وشدد الحلفي على الاستمرار بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والزحامات في الاماكن المغلقة حفاظا على سلامة المواطنين، ومنع انتشار الفيروس وتقليل الاصابات.

وبشأن استخدام ضوء الاشعة فوق البنفسجية في القضاء على كورونا، اوضح الحلفي ان هذه الاشعة تستخدم في بعض المستشفيات طبيا بالعمليات وتعقيم الادوات المستخدمة وتطهير الاسطح لفترة محدودة والاماكن الخالية من البشر لانها تسبب اضرارا كبيرة عند استخدامها بشكل مفرط.