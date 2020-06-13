الصحة توضح حقيقة إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفايروس كورونا

( المستقلة)… نفت وزارة الصحة إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفايروس كورونا المستجد، متوعدةً بإجراءاتعقابية شديدةبحق من يحاولتهديد الأمن الصحيللبلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم السبت إنهاتنفي ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبرالصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فايروس كورونا باسم طيف سامي محمد السعيدي“.

وأضافت الوزارة، أنهاستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الأمنالصحي للبلد وإرباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها الطبية والصحية أو مختبرات الوزارة والتيتعمل طوال الليل والنهار لإجراء الفحوصات المختلفة للمرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بالفايروس“.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلىعدم تناقل مثل هذه الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة فيالوزارة، مشيرةً إلى أنالأخبار والموقف وكافة النشاطات والمستجدات الخاصة بكوفيد 19 يتم نشرها عبر مواقع الوزارةالرسمية“.( النهاية)

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