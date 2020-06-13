الصحة توضح حقيقة إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفايروس كورونا

( المستقلة)… نفت وزارة الصحة إصابة وكيل وزير المالية طيف سامي بفايروس كورونا المستجد، متوعدةً بإجراءات“عقابية شديدة” بحق من يحاول “تهديد الأمن الصحي” للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة).. اليوم السبت إنها “تنفي ما تم نشره من كتاب مزور على انه صادر عن مختبرالصحة العامة المركزي والخاص بتشخيص فايروس كورونا باسم طيف سامي محمد السعيدي“.

وأضافت الوزارة، أنها “ستتخذ إجراءات عقابية شديدة بحق كل من يقوم بنشر الكتب المزورة ويحاول تهديد الأمنالصحي للبلد وإرباك المواطنين والتشكيك بمصداقية الوزارة وملاكاتها الطبية والصحية أو مختبرات الوزارة والتيتعمل طوال الليل والنهار لإجراء الفحوصات المختلفة للمرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بالفايروس“.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى “عدم تناقل مثل هذه الشائعات والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة فيالوزارة“، مشيرةً إلى أن “الأخبار والموقف وكافة النشاطات والمستجدات الخاصة بكوفيد 19 يتم نشرها عبر مواقع الوزارةالرسمية“.( النهاية)