الصحة تقوم بتوزيع 700 جهاز تنفس نوع CPAP على بغداد والمحافظات

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة انه تباشر بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي نوع CPAP على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لتعزيز الخدمات المقدمة لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “ببجهود استثنائية من قبل وزارة الصحة واشراف مباشر من قبل وزير الصحة حسن التميمي باشرت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا ) بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي نوع CPAP على دوائر الصحة كافة لاستخدامها للمرضى المصابين بجائحة كورونا”.

وأضافت انها بعد ان وصلت 500 جهاز من انتاج الشركة الفرنسية و 200 جهاز من انتاج الشركه السويدية

علاوة على توزيع 50 جهاز تنفس اصطناعي نوع VENTELATER”.