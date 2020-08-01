الصحة تقوم بتوزيع 700 جهاز تنفس نوع CPAP على بغداد والمحافظات
(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة انه تباشر بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي نوع CPAP على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لتعزيز الخدمات المقدمة لمواجهة جائحة كورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه “ببجهود استثنائية من قبل وزارة الصحة واشراف مباشر من قبل وزير الصحة حسن التميمي باشرت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا ) بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي نوع CPAP على دوائر الصحة كافة لاستخدامها للمرضى المصابين بجائحة كورونا”.
وأضافت انها بعد ان وصلت 500 جهاز من انتاج الشركة الفرنسية و 200 جهاز من انتاج الشركه السويدية
علاوة على توزيع 50 جهاز تنفس اصطناعي نوع VENTELATER”.
من جانبه اكد مدير عام كيماديا علي البلداوي ان “العمل مستمر لتجهيز دوائر الصحة كافة باجهزة اضافية لاستخدامها لعلاج المصابين بفايروس كورونا تنفيذا لخطة الوزارة لمواجهة جائحة كورونا”.(النهاية)
التعليقات مغلقة.