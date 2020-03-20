الصحة تعلن وفاة 3 وإصابة 15 اخرين بفايروس كورونا اليوم الجمعة

( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، “تم اجراء ٣٥٠ فحص في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الموجبة الجديدة ١٥”.

وأضافت أن الاصابات توزعت كالتالي: ٢ حالة في بغداد/ الرصافة، ٤ حالة في بغداد/ الكرخ، ٢ حالة في النجف، ٢ حالة في المثنى، ٤ حالة في البصرة، حالة في السليمانية”،

واوضحت ان الوزارة سجلت ٣ وفيات، حالة واحدة في البصرة، حالة واحدة في الكرخ، حالة واحدة في مدينة الطب.

وتابعت الوزارة “فيكون مجموع الإصابات الكلي : ٢٠٨، والوفيات الكلي ١٧ “. ( النهاية)