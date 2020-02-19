الصحة تعلن مغادرة الجالية العراقية التي أُجليت من الصين بعد احتجازها

(المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة عن مغادرة الجالية العراقية التي أُجليت من الصين بعد استضافتهم لمدة أسبوعين في احدى مؤسساتها الصحية في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان له تلقته (المستقلة) إن “الجالية العراقية من مدينة ووهان الصينية غادرت من المؤسسة الصحية التي استضافتهم في بغداد هذا اليوم الأربعاء بعد ان اكملوا مدة أسبوعين كاملين في احد المؤسسات الصحية في بغداد”.

وأضاف أنه “تم التأكد من سلامتهم من الأمراض الانتقالية سيما فايروس كورونا المستجد بعد معاينتهم من قبل لجنة طبية متخصصة من اطباء استشاريين في المجال”.

وأعلنت وزارة الصحة، في (5 شباط 2020)، وصول الجالية العراقية في الصين الى مطار بغداد، مشيرة الى عدم وجود اي إصابة بأفراد الجالية بفايروس كورونا حسب الفحوصات الأولية، فيما كشفت عن نقلهم لمؤسسة صحية بغية عزلهم 14 يوما للتأكد من سلامتهم. (النهاية)